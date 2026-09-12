Русенец атакува Гинес с 1200 чайника
Русенец може да влезе в Книгата на Гинес със своята колекция от 1200 чайника. 37-годишният Антон Димитров е решил да кандидатства за класацията. 800 о...
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Русенец може да влезе в Книгата на Гинес със своята колекция от 1200 чайника. 37-годишният Антон Димитров е решил да кандидатства за класацията. 800 о...
Сиатъл. Кралицата на телевизионните предавания Опра Уинфри отправи амбициите си към международната верига кафенета Starbucks. Тя създава своя марка ча...
Разлог. Момиченце на година и 4 месеца е транспортирано тази нощ за "Пирогов" с 20 на сто изгаряния след битов инцидент в село край Разлог, съобщи БГН...
2,18 милиона долара струва най-скъпата двойка чайници. Баснословната сума е броена от анонимен китайски бизнесмен, който вече е горд собственик на пор...