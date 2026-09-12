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$2,18 млн. за чайници на три века

$2,18 млн. за чайници на три века

2,18 милиона долара струва най-скъпата двойка чайници. Баснословната сума е броена от анонимен китайски бизнесмен, който вече е горд собственик на пор...

21 февруари | 23:40
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