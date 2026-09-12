Данчо Лазаров влезе в Управителния съвет на CEV за трети мандат
Президентът на Българска федерация по волейбол Данчо Лазаров бе избран от за член на Управителния съвет на CEV по време на конгреса на Европейската ко...
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Президентът на Българска федерация по волейбол Данчо Лазаров бе избран от за член на Управителния съвет на CEV по време на конгреса на Европейската ко...
„Добре дошли в България – страната, в която футболът е № 1, защото волейболът е религия. Горд съм, че страната ни, заедно с Италия, е домакин на европ...
Варна ще се бори до последния момент, за да запази домакинството си на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г. Пловдив пък вече не е...