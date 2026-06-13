AIG откри клиентски център за Европа с 500 служители
Център за споделени услуги на American International Group (AIG) откриха в София главният изпълнителен директор на компанията Питър Хенкок и вицепреми...
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Център за споделени услуги на American International Group (AIG) откриха в София главният изпълнителен директор на компанията Питър Хенкок и вицепреми...