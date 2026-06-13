Ехограф от последно поколение с изкуствен интелект в Центъра за млечни жлези на „Софиямед“
Ехографски апарат от последен модел на технологичният гигант Siemens Healthineers вече помага на специалистите от Центъра за млечни жлези в „Софияме...
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Ехографски апарат от последен модел на технологичният гигант Siemens Healthineers вече помага на специалистите от Центъра за млечни жлези в „Софияме...