Цена Бояджиева: Поискаха 80 картини на Златю, за да ме изпратят в Ленинград

Икона на Света Богородица е върнала дядо ми към живота, разказва внучката на гения Цена Бояджиева, внучката на Златю Бояджиев, е убедена, че в съдбат...