300 оцелели почетоха 70 г. от края на ада Аушвиц
Руският народ изнесе основната тежест на борбата с нацизма, напомни Путин в Еврейския музей в Москва 300 оцелели от Холокоста, повечето от които над...
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Руският народ изнесе основната тежест на борбата с нацизма, напомни Путин в Еврейския музей в Москва 300 оцелели от Холокоста, повечето от които над...