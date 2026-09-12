Цецо Соколов се завръща във Варна
Националът бе пуснат в почивка заради дългия сезон
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Националът бе пуснат в почивка заради дългия сезон
Цветан Соколов вече е баща на близнаци. Съпругата на волейболния ни национал Деляна го дари с момчета в понеделник сутринта. Двамата сключиха брак пре...
Без да се забавляваме нещата няма как да станат, обяви волейболният ни национал Цветан Соколов. "В последните 2 години, когато се раздавахме, нещата в...
Дупница. Волейболистите от "Марек" и националът Цветан Соколов изненадаха приятно дома за деца лишени от родителски грижи "Олга Стоянова" в Дупница. Д...