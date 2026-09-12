Всичко за Carrefour

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Последни новини Бизнес
Carrefour купува румънската Billa

Carrefour купува румънската Billa

Френската верига Carrefour е все по-близо до сделка за румънските магазини на Billa, съобщава румънската информационна агенция Медиафакс. Двете компан...

23 юни | 22:25
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Carrefour купува 127 магазина

Carrefour купува 127 магазина

Париж. Френската верига хипермаркети обяви, че ще купи 127 магазина на територията на Франция, както и в Испания и Италия от компанията за недвижими и...

16 декември | 9:39
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