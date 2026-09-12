Проблем за френски гигант, който се завръща у нас. Обвинението
Компания за търговия на дребно за втори път ще стъпи на българския пазар
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Компания за търговия на дребно за втори път ще стъпи на българския пазар
Гръцката компания Marinopoulos подаде молба за банкрут Агонията на веригата хипермаркети Carrefour в България е към своя край. Гръцкият конгломерат M...
Частен съдебен изпълнител е обявил за продажба магазина на веригата Carrefour в търговския център "The Mall" на бул. "Цариградско шосе" в София. Искан...
Френската верига Carrefour е все по-близо до сделка за румънските магазини на Billa, съобщава румънската информационна агенция Медиафакс. Двете компан...
Париж. Френската верига хипермаркети обяви, че ще купи 127 магазина на територията на Франция, както и в Испания и Италия от компанията за недвижими и...