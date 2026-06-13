Тапа и на "Цариградско шосе" до 10 юни
Задръствания се очакват от днес на основната артерия в столицата- "Цариградско шосе". Булевардът е затворен за движение от тази сутрин в участъка межд...
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Задръствания се очакват от днес на основната артерия в столицата- "Цариградско шосе". Булевардът е затворен за движение от тази сутрин в участъка межд...