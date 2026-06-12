Язовир стана любима дестинация на туристите
До село Михалково
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До село Михалково
Изпускат язовир "Цанков камък" и Аламовци" край Златоград. Водните количества се освобождават превантивно, но във всички водоеми има достатъчно свобод...
Девин. Продължава издирването на семейството, което падна с колата си в река Девинска. Вчера с хеликоптер на два пъти бе обиколен язовир "Цанков камък...
Смолян. Хеликоптер се включи в операцията по издирването на телата в яз. „Цанков камък". Осигуряването на летателния апарат е частн инициатива, с подк...
Девин. Водолази и спасители вчера цял ден издирваха телата на семейство Вълкови от Девин. 49-годишната Маргарита и 54-годишният й съпруг Захари потъна...