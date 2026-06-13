ДКЦ "Софиямед" с най-ново поколение апарати за ЕЕГ и ЕМГ изследвания
Последно поколение апаратура за неврологичните високоспециализирани изследвания електроенцефалография (ЕЕГ) и електромиография (ЕМГ) на фирмата Cadw...
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Последно поколение апаратура за неврологичните високоспециализирани изследвания електроенцефалография (ЕЕГ) и електромиография (ЕМГ) на фирмата Cadw...