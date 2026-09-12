Човек на Доган аут от бюрото за СРС-та
Николай Цонев няма необходимия стаж, 7 продължават надпреварата
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Николай Цонев няма необходимия стаж, 7 продължават надпреварата
Едно откровено интервю на президента
Няма напуснали служители, каза зам.-министърът на правосъдието
Ключова среща в правосъдното ведомство
Депутатите заседават извънредно в понеделник
В България имаме дарбата да унищожаваме ефективни структури, каза той
Голямата коалиция да заработи бързо и на областно ниво, заръча лидерът на БСП
Социалистът коментира рокадите в бюрото
Седем нови членове на ИБ на БСП
След заседание късно снощи Градския съвет на БСП – София взе решение , че приема оставката на Изпълнителното бюро на организацията. Председателят на Г...
Можем ли да се борим едновременно за промяна в икономически и социален план? Новата практика кара младите бизнесмени да създават предприятия, които с...
София. Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ще се съсредоточи върху изработването на новите образци и регистър за използването на...
София. Петима кандидати за шеф на Бюрото по контрол на СРС ще бъдат изслушани на 4 декември, научи "Стандарт". Тогава депутатите от комисията ще извик...