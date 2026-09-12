Пазарът на труда държи фронта: Хиляди българи са си намерили работа за месец
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
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В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Ето как се определя дневната сума
От края на декември 2020 година до момента новорегистрираните безработни са малко над 222 хиляди души, а постъпилите на работа са 190 хиляди души.
Служителите са под огромно напрежение при регистрирането на новите безработни
Това предвижда новата национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"
За няколко месеца в осемте пилотни бюра – 70 души са ползвали ментори, а 140 – семееен трудов консултант
209 000 са регистрирани в бюрата по труда
Драстичен спад на безработицата отчете социалният министър Зорница Русинова. Тя съобщи, че в последното тримесечие безработните у нас са 7.8%. Това по...
Бизнесът подаде 16 000 заявки в бюрата по труда само за месец Нова година - нова работа. Това пожелание ще се осъществи за близо 8000 младежи още в п...
София. Бюрата по труда набират до 29 септември заявки от работодатели, които желаят да наемат стажанти с евросубсидия. Схемата "Младежка заетост" е от...
София. 12,2% е безработицата пред март в страната. Това показват данни на Агенцията по заетостта. От там посочват още, че дялът на хората без работа о...
София. За пръв път от девет години насам през есенно-зимния сезон броят на регистрираните в бюрата по труда намалява, вместо да се увеличи. Това съобщ...
Борим безработицата със 110 милиона евро
Благоевград. Регионалната служба по заетостта дава възможност на младежи да придобият професионална квалификация в Германия за срок от 3 години. Бюрат...