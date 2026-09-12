Защо шведската маса се нарича точно така? Вижте версиите
Произходът на термина води към Скандинавия и практичния начин на посрещане на гости
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Произходът на термина води към Скандинавия и практичния начин на посрещане на гости
София. Кетърингът, който се приготвя в сградата на президентството, практически е незаконен, защото не е бил пререгистриран. Това съобщи шефът на Бълг...
София. Точно както ресторантите в Европарламента ще работят и депутатските бюфети в нашето Народно събрание. И избраниците получиха бърза писта за каф...