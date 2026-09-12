Калин Христов: Изборите забавят икономиката
Трябват структурни реформи, а не излишно харчене, смята финансовият министър
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Трябват структурни реформи, а не излишно харчене, смята финансовият министър
София. Тази и следващите две години ще минат отново под знака на орязване на разходите, замразяване на доходите и съкращения на работни места. Това ст...
Вашингтон. Постната пица на Симеон Дянков е правена по грешна рецепта. Затягането на коланите и строгата бюджетна дисциплина, за която се бореше бивши...