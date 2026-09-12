HMD пусна у нас най-бюджетния си смартфон на пазара до момента
Лесен за поправка у дома, с издръжлива батерия и камера с разнообразни режими
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Лесен за поправка у дома, с издръжлива батерия и камера с разнообразни режими
Лаптоп с убийствени характеристики
София. В момента се работи по предложението за актуализация на бюджета, което ще бъде представено в понеделник на социалните партньори в Националния с...