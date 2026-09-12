Ваксинираха домашните животни в Церово срещу бяс
Благоевград. Акцията по ваксиниране на всички домашни животни в благоевградското село Церово приключи за 4-5 часа. Експерти от Областна дирекция по бе...
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Благоевград. Акцията по ваксиниране на всички домашни животни в благоевградското село Церово приключи за 4-5 часа. Експерти от Областна дирекция по бе...
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград организира днес ваксинирането на домашните животни в благоевградското село Церо...
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград организира ваксиниране срещу бяс на домашните животни в благоевградското село Ц...