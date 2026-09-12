Интерпол издаде глобална тревога за сигурността
Лион. Интерпол издаде глобална тревога за сигурността, свързана с предполагаемо участие на Ал Кайда в последните бягства от затвори в Близкия изток и...
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Лион. Интерпол издаде глобална тревога за сигурността, свързана с предполагаемо участие на Ал Кайда в последните бягства от затвори в Близкия изток и...
Бенгази. Над 1000 задържани избягаха от затвора ал-Куифия близо до източния либийски град Бенгази, докато протестиращи щурмуваха политически офиси, пр...
Женева. Босненец от "Розовите Пантери", международна банда крадци на бижута, избяга драматично от затвор в Швейцария. В "спасителната акция" са взели...