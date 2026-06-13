Автобус на тор вдигна 123 км/ч
Британски автобус, задвижван от преработен кравешкии тор, е по-бърз от всякакви серийни автобуси. На изпитателен полигон в графство Бедфордшир той раз...
Следете всички новини, анализи и коментари за Bus Hound. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Британски автобус, задвижван от преработен кравешкии тор, е по-бърз от всякакви серийни автобуси. На изпитателен полигон в графство Бедфордшир той раз...