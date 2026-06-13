US бурлеска в центъра на Благоевград
Шарже д'афер на посолството на САЩ в България, Брус Бъртън, откри пред препълнена зала в Благоевград представлението на мюзикъла „Бурлеска", поставен...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бурлеска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шарже д'афер на посолството на САЩ в България, Брус Бъртън, откри пред препълнена зала в Благоевград представлението на мюзикъла „Бурлеска", поставен...