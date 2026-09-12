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Бургазлийка се заби в ТИР

Бургазлийка се заби в ТИР

Бургазлийка оцеля по чудо след зверска катастрофа. 38-годишната жена заби пежото си в ТИР с пазарджишка регистрация край завод "Кроношпан", съобщи "Фл...

06 август | 17:00
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