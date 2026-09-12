Поредна нощ на бунтове в Турция
Очаква се първото заседание на управляващата партия за вълненията
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Очаква се първото заседание на управляващата партия за вълненията
Ердоган: Плановете за застрояването на парка остават в сила
Анкара, Истанбул. Турската полиция използва сълзотворен газ и водни струи днес в Анкара, за да разпръсне демонстранти, участващи в антиправителственит...