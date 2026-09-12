Позор! Магическа местност в Родопите стана бунище
Какво се случва край Чепеларе
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Какво се случва край Чепеларе
Местните хора са възмутени
В истинско бунище е превърнато пространството около паметник на загинали руски воини
Изхвърлени са няколко каруци с животински кости
Късноантична крепост в благоевградското село Зелен дол е превърната в бунище. Заради проблема местните хора изпратиха сигнал до общинския съветник Асе...