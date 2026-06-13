Пуснаха жалба срещу кандидат-кметица за натиск върху избиратели
Пуснаха жалба срещу кандидат-кмета на ДПС в якорудското село Бунцево. Джамиле Карафеиз е набедена, че пречи на провеждането на предизборната агитация,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бунцево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пуснаха жалба срещу кандидат-кмета на ДПС в якорудското село Бунцево. Джамиле Карафеиз е набедена, че пречи на провеждането на предизборната агитация,...
В страх да бъдат откъснати от света живеят 1700 души в якорудските села Конарско и Бунцево. През ноември миналата година се срутиха големи земни маси...