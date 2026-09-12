Потресаващо разкритие за полицаи и Семерджиев, убил 2 момичета
Проверката обхваща последните 10 години
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Проверката обхваща последните 10 години
Бруталното погазване на законите и усещането за безнаказаност, написа премиерът в оставка
Няма пострадали клиенти и хора от персонала
Стрелба в центъра на София вдигна накрак полицията и паникьоса столичани. Екшънът се разигра малко преди 18.00 часа тази вечер на булевард "Черни връх...
"Към момента нямам информация стрелбата да е била насочена по мой офис. Когато това престъпление е станало аз бях на заседание по делото "Октопод" в С...