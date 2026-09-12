Десетки изпратиха Буги Барабата
Марио Събев, както е истинското му име, е основател на "Бараби Блус Бенд" и бе легендарен водещ на шоуто "Буги Тайм“ по Z-Rock
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Марио Събев, както е истинското му име, е основател на "Бараби Блус Бенд" и бе легендарен водещ на шоуто "Буги Тайм“ по Z-Rock
Той беше една от най-запомнящите се личности на родната блус и рок сцена
Забравихме елементарни човешки ценности, казва известният блусар