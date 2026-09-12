Земетръсният ад в Мианма разруши уникални културни паметници
Целият регион е силно засегнат от земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер
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Целият регион е силно засегнат от земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер
Пещерите Пак У са една от светините на световния будизъм Реката осигурява прехрана на 100 милиона души, в нея живеят 1200 вида риба В моите пътувани...
Днес Грозни свири на пиано и пише за "Ню Йорк таймс" и "Гардиън"