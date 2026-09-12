Музеен комплекс - Банско взе приза "Будител на годината" 2020
Наградата е за поддържане духа на банскалии по време на обявената през пролетта извънредна обстановка в България
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Наградата е за поддържане духа на банскалии по време на обявената през пролетта извънредна обстановка в България
Директорът на НДК Мирослав Боршош беше отличен със специалната награда "Будител" 2015 на радио FM+. Отличието му бе връчено на официална церемония в л...
Банско. В Банско за трета поредна година ще бъде връчен приз „Будител на годината". Това ще стане навръх празника на 1 ноември – Ден на народните буди...
Банско. Община Банско за втора поредна година ще връчи престижният приз «Будител на годината" на един достоен последовател на възрожденските ни народн...