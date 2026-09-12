Дамасцена закрива сезона с голям концерт на БТР
Билетите са вече в продажба
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Билетите са вече в продажба
Говори министърът на отбраната в оставка Тодор Тагарев
Това става ясно от профила във Фейсбук на министъра на отбраната
Затова Народното събрание още тази седмица трябва да преодолее ветото на президента
Чака се решение на парламента
Изпращаме 100 БТР-а
Комисията по отбрана се произнесе
Отиде си Христо Ангов от БТР
Втори ден 14 души са блокирани в хижа в местността Върховръх над Перущица
„Европейската столица на културата 2019" Пловдив, сцената на Летен театър Пловдив е любезният домакин на концерта на Б.Т.Р. на 7 юни, от 20,30 часа...
На страницата си във Фейсбук българската рок банда Б.Т.Р. съобщи, че ще забие на добричка сцена заедно с легендарния вокал на "Юрая Хийп" и голям прия...
За "Б.Т.Р." новогодишната нощ ще е като рокмаратон. След като довечера забият на площад "Ал. Батенберг" в столицата, веднага се отправят за "София лай...
Юнаците от Б.Т.Р. се завърнаха от суперуспешно турне в Щатите - за месец са изминали седем хиляди мили и са изнесли 14 концерта в 14 града: Ню Йорк, Л...
Тази неделя музикантите ще заемат необичайно място за рок бар - пред сцената. Причината е, че ще влязат в ролята на жури, което ще селектира най-добри...
Константиновка се вдигна на бунт, разрешиха на армията да стреля на месо Пиян украински войник прегази на пешеходна пътека в град Константиновка жена...
Интернет ни даде всичко, но прекърши истинските преживявания Атанас Пенев е от онези хора, които бързо и естествено печелят сърцата на хората. Фронтм...
Варна. Рок гласища ще мерят децибели в събота вечер в Албена. Джон Лоутън излиза за концерт с Б.Т.Р. на откритата сцена до хотел "Добруджа" в 21 часа....
Звездите от Б.Т.Р. празнуваха 20-годишния си юбилей с безкраен рок и светлинно шоу. Наско, Илиян Диков, Иван Калфов, Кирил Божков и Славчо Николов пр...
София. Качестен рок показаха от Б.Т.Р. на 20-годишния си юбилей. Снощи на представянето на новия си албум, озаглавен "Защо", Наско, Илиян Диков, Иван...
Б.Т.Р. ще забият в Монреал на 14 март