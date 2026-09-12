Домашна ракия за Б.Т.Р. в Америка

Юнаците от Б.Т.Р. се завърнаха от суперуспешно турне в Щатите - за месец са изминали седем хиляди мили и са изнесли 14 концерта в 14 града: Ню Йорк, Л...