Всичко за Бтр

Следете всички новини, анализи и коментари за Бтр. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Политика Общество
Б.Т.Р. забиват в Пловдив

Б.Т.Р. забиват в Пловдив

„Европейската столица на културата 2019" Пловдив, сцената на Летен театър Пловдив е любезният домакин на концерта на Б.Т.Р. на 7 юни, от 20,30 часа...

27 май | 13:37
0 коментара
3656