Отиде си обичан актьор от "Бързи и яростни"
Причината за смъртта са усложнения, свързани със сърцето
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Причината за смъртта са усложнения, свързани със сърцето
Роб Коен, режисьорът на първия филм "Бързи и яростни", снима у нас новата си творба. Американският кинаджия и екипът му се вихрят в село Герман от няк...
Седмата част от поредицата "Бързи и яростни" подобри два рекорда и е най-гледаният филм през април. Филмът оглави боксофис класацията на Северна Амери...
Лос Анджелис. Вече са ясни двамата актьори, между които ще се избира заместник на Пол Уокър в "Бързи и яростни".Мястото на трагично загиналия актьор щ...
Пол Уокър и Вин Дизел в "Бързи и яростни"