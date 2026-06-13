Бърз шофьор помете пешеходец край Белица
Мъж бере душа в болницата в Разлог. Той пострада в пътен инцидент край Белица в понеделник към 22,10 часа. Лек автомобил „Фолксваген Бора", шофиран о...
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Мъж бере душа в болницата в Разлог. Той пострада в пътен инцидент край Белица в понеделник към 22,10 часа. Лек автомобил „Фолксваген Бора", шофиран о...