Метъл величие каза тежката истина за рок звездите
Той призна, че не всички споделят неговото мнение
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Той призна, че не всички споделят неговото мнение
Страхотно признание за "сините"
Събитието е на 16 юли
За мен е важно да запазим адекватни цените на билетите за съответните места, каза той
Ето кое метъл величие се присъедини към хилядолетната българска традиция
Enyalioides dickinsoni може да бъде разпознат по оранжевата глава, зеленото тяло и късите крака
Фронтменът на Iron Maiden Брус Дикинсън говори за своето ракова заболяване. Той сподели, че то може би е причинено от човешки папиломавирус (HPV), кой...
Гласът на Iron Maiden – Брус Дикинсън, ще обедини сили с американската разпространителска верига "Harrods" и ще отвори свой магазин за частни самолети...
Вокалистът на Iron Maiden Брус Дикинсън е изпитвал "сериозна болка и дискомфорт" след химиотерапията, на която се подложи заради открит тумор в заднат...
Легендарният вокалист на Iron Maiden Брус Дикинсън се бори с рака. Новината потвърдиха на официалната страница на рок групата. Малко преди Коледа "Си...
Юнаците закъсняха заради лошото време
Феновете вече изкупиха билетите за концерта на "Айрън Мейдън" на 16 юни в "Арена Армеец". А големият отговорник за успеха на бандата, разбира се, е ч...
Вокалистът на Iron Maiden Брус Дикинсън също развя българското знаме