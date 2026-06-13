Момчето, прието в 8 университета: Бих се върнал в България
„Бих се върнал в България". Това заяви пред Нова тв 18-годишният Стефан Стойков, който се прочу с това, че е приет в осем университета от Бръшляновата...
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„Бих се върнал в България". Това заяви пред Нова тв 18-годишният Стефан Стойков, който се прочу с това, че е приет в осем университета от Бръшляновата...