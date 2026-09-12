Продадоха на търг ценен предмет за 9 милиона
Брошка украсена с 20 диаманта с красива шлифовка
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Брошка украсена с 20 диаманта с красива шлифовка
Ченгета му звъняха докато говорихме, казва лидерът на КОД
София. „И двамата с министър Стоянович като историци знаем, че и в много по-тежки времена българската култура е процъфтявала. Културата не е брошка за...