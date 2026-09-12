Сотир Цацаров: Няма да проверяваме сюжетите на Василев
ВАС отхвърли искането на "Бромак" за отвод на съдиите по делото КТБ Прокуратурата няма да се самосезира по твърденията на Цветан Василев. Това заяви...
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ВАС отхвърли искането на "Бромак" за отвод на съдиите по делото КТБ Прокуратурата няма да се самосезира по твърденията на Цветан Василев. Това заяви...
Адвокатите на фирмата на Цветан Василев- "Бромак" са поискали отвод на целия 5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) по делото за отнем...
София. Делото за връщането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) тръгва днес във Върховния административен съд, съобщиха от съда. Заседани...
Централната банка очаква конкретни предложения за укрепване на трезора Изненадващо Цветан Василев дал план за спасяване на КТБ, става ясно от съобщен...
Централната банка очаква конкретни предложения за укрепване на трезора Оманският фонд и Бромак са заявили желанието си да спасят КТБ, става ясно от с...