Казваме кандидат за ООН до края на март
Представихме пред Бритиш петролиум идеята за газов хъб България ще обяви своя кандидат за ООН до края на март. Това стана ясно от думите на премиера...
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Представихме пред Бритиш петролиум идеята за газов хъб България ще обяви своя кандидат за ООН до края на март. Това стана ясно от думите на премиера...
Рекордна компенсация от $18,7 млрд. ще плати "Бритиш Петролиум" за разлива на нефт в Мексиканския залив през 2010 г. Британската петролна компания пос...
Норвежкият гигант "Статойл" също има интерес към блоковете "Силистар" и "Терес" Великобритания ще насърчи своите компании да участват в конкурсите за...
Лондон/Ню Йорк. British Petrolеum ще е в състояние да поеме разходите от $18 млрд. за нови глоби за нефтения разлив в Мексиканския залив през 2010 без...
Ню Орлиънс. Бритиш Петролиум (BP) поиска временно спиране на всички компенсаторни плащания на хора и фирми, които казват, че са загубили пари след бед...
Рекордната санкция е за екокатастрофата в Мексиканския залив