Чарлз позлати две британки заради делата им в България
Отличени са Джил Клазби и Сейди Клазби-Джаръс, основатели и ръководители на Училището за игра в бежанския лагер в Харманли
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Отличени са Джил Клазби и Сейди Клазби-Джаръс, основатели и ръководители на Училището за игра в бежанския лагер в Харманли
Много британки ще изневерят на мъжете си по време на Евро 2016. Това пише изданието "Дейли Мейл", цитирайки резултатите от проучване, направено във Ве...
Млади мюсюлманки от Великобритания са омъжвани насила по интернет за мъже в чужбина, предупреждават две неправителствени организации в страната. Някои...
Трите млади британки, които се присъединиха към „Ислямска държава", вече с апристигнали в Сирия. Те са отседнали в град Ракка, съобщава „Скай нюз". М...
Десетки млади британки използват социалните медии, за да се хвалят с това, че са се присъединили към всяващата страх женска полиция на "Ислямска държа...
Дъблин. Две жени от Великобритания, които бяха хванати при опит за изнасяне на кокаин от Перу, пледираха виновни. Микаела Конъли от Северна Ирландия...