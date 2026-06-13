Всичко за Британия

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Марксист оглави лейбъристите

Марксист оглави лейбъристите

Отявленият социалист и почитател на Карл Маркс - Джереми Корбин, бе избран за лидер на британската опозиционна Лейбъристка партия вчера. Той спечели 5...

12 септември | 16:30
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Не я мислете Британия

Не я мислете Британия

Камерън спечели британските избори. Парите си отдъхнаха. "Ред Ед" - лидерът на лейбъристите Ед Милибанд, който прецака брат си за лидерския пост в пар...

08 май | 22:40
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