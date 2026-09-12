Чарлз изненада британците! Невиждано решение
Какво реши монархът
Следете всички новини, анализи и коментари за Британците. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво реши монархът
Какво съобщават от Бъкингам
Очааквани реакции, свързани с Брекзит
За скандалния премиер Лиз Тръс
Явно иска да влиза в политиката
Ивайло Калфин,вицепремиер и министър на труда и социалната политика След като британският премиер Дейвид Камерън постави ултимативно четирите си иска...