ВИДЕО: България със злато и бронз по бридж в Китай
Българският химн звуча в Хуаиан, Китай навръх националния ни празник Успехите на двама българи направиха така, че националният химн да звучи на 3-ти...
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Българският химн звуча в Хуаиан, Китай навръх националния ни празник Успехите на двама българи направиха така, че националният химн да звучи на 3-ти...
Повече състезания по тенис на маса и бридж включва календара за 2016 г. на най-големия спортен ваканционен комплекс у нас Албена. В курорта ще бъдат...
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