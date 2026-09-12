7 години по-късно: Великобритания се произнесе за Брекзит
Ето какво казаха британците
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Ето какво казаха британците
След три седмици изтича крайният срок за чужденците, които живеят на Острова, да уредят статута си
Монархията си остава най-голямото съкровище на Великобритания
Великобритания си навлече гнева на Брюксел, защото удължи гратисен период за проверки върху вноса на хранителни стоки за Северна Ирландия
Брекзит позволява на Великобритания да регулира отделно електронните цигари като алтернатива с намален риск спрямо пушенето
Към тях се присъедини и Ед Шийрън
Новите правило за Обединеното кралство
През цялата нощ преговарящите на двете страни са изчиствали последните неразбирателства
Източник на Даунинг Стрийт: Сделката е постигната
Компанията нае 5 самолета "Антонов" за да кара с тях резервни части на Острова
Мишел Барние заяви, че е подготвен за още четири дни преговори
Има напредък по няколко въпроса, но в три области преговорите продължават
Ирландия предупреди, че сделка може и да няма
Готов е план и за Брекзит със или без сделка
Географията е по-силна от политическите възгледи, счита Ричард Грийвсън
Херцозите за първи път посещават съседна Ирландия
Британските университети откриват филиали в Кипър
С това се отбелязва излизането от ЕС
Системата ще влезе в сила от 1 януари 2021 г.
В осем европейски страни има случаи на заболели от новия коронавирус. Най-много са в Германия, Франция и Италия.