Кралят на сериалите
Breaking bad е най-харесваната телевизионна поредица в историята Ако в последните години не можете да се отървете от впечатлението, че киното, което...
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Breaking bad е най-харесваната телевизионна поредица в историята Ако в последните години не можете да се отървете от впечатлението, че киното, което...
Престъпникът с идолите си от сериала
Лос Анджелис. Телевизионните сериали "В обувките на Сатаната" (Breaking Bad) и "Модерно семейство" (Modern Familiy) спечелиха топ отличията на 65-ата...