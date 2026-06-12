Оскари 2015: "Бърдмен" vs. "Юношество"
В 23.00 часа българско време започва нощта на истината. Специалисти, букмейкъри, а и фенове са на всеобщо мнение: битката за "Оскар" ще изправи един с...
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В 23.00 часа българско време започва нощта на истината. Специалисти, букмейкъри, а и фенове са на всеобщо мнение: битката за "Оскар" ще изправи един с...
Бившата на Брад Пит се появи с рокля на Галиано на поредната церемония в Холивуд, генерална репетиция за оскарите Дженифър Анистън шашна Холивуд със...