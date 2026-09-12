БСП – София ще отбележи 77-ата годишнина от 9 септември 1944 г.
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В истинско бунище е превърнато пространството около паметник на загинали руски воини
С митинг поклонение пред Братската могила от 18.30 часа тази вечер пловдивските социалисти ще отбележат Деветосептемрвийската победа. По традиция орга...
София. БСП и Българският антифашистки съюз проведоха митинг-поклонение на Братската могила в Борисовата градина в София по повод 9 септември. Венци и...