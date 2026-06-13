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Общината брани "Коматево"

Общината брани "Коматево"

Никой не може да пипне базата на "Ботев", обяви заместник-кметът по спортните въпроси на Пловдив Георги Титюков. Той присъства на събранието на "Сдруж...

12 май | 20:40
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