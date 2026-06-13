Поморие откри сезона с две големи цели: ЮНЕСКО и СПА столица на Черноморието
Среща на кмета и министъра на земеделието реша въпроса за собствеността на уникалната куполна гробница
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Среща на кмета и министъра на земеделието реша въпроса за собствеността на уникалната куполна гробница
Морската перла има невероятен потенциал за подводна археология, каза Ивелина Петкова от ЦПА
Среща в Министерство на земеделието решава собствеността й
Представят морската перла на два световни форума
Благодаря на Славка Бозукова за добрана новина на тракийската гробница, каза кметът