Минимален интерес към забраната на гей браковете в Словакия
Братислава. Ниска избирателна активност вероятно ще провали проведения вчера референдум за затягане на забраните за въвеждане на брачно равенство в Сл...
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Братислава. Ниска избирателна активност вероятно ще провали проведения вчера референдум за затягане на забраните за въвеждане на брачно равенство в Сл...