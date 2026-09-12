Портних кмет, Бозов губернатор
Шампанско и съдебни дела след вота във Варна
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Шампанско и съдебни дела след вота във Варна
Варна. При обработени резултати 31,69 % или 1/3 от всички протоколи на проведения. балотаж за кмет на Варна, кандидатът на ГЕРБ Иван Портних води с 5...
Браншовици ще предлагат зам.-кметовете
Варна. Следващите две години Варна ще настигне Бургас с реализацията на 4 – 5 проекта за около 300 млн. лв. Един от тях е този за интегриран градски...
Варна. Изграждането на национален център по морско търсене и спасяване във Варна е един от приоритетите на независимия кандидат за кмет доц. д-р Христ...