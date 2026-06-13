Тайните на ГЕРБ и БСП в кабинета. Проговориха експерти
Разкриха как политическите опоненти ще работят заедно
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Разкриха как политическите опоненти ще работят заедно
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Днес избрах да простя и на себе си - за подкрепата ми към хора, които са патологични лъжци, каза бившата пиарка на БСП
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