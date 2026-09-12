Боян Ангелов пред Стандарт: Ярките звезди често са станиолени слънца
Писателите не бива да мълчат, като се извършват престъпления срещу българския език
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Писателите не бива да мълчат, като се извършват престъпления срещу българския език
Новата книга на Боян Ангелов "Поледица" проследява скиталчествата на духа в реалния и илюзорните светове. Авторът, сега председател на съюза на писате...
В новата книга на Боян Ангелов "59 отстояния" се открояват едни от най-характерните белези на поетиката му като цяло: търсене на различни измерения и...
Боян Ангелов победи Георги Константинов в дуела за горещия стол Боян Ангелов е новият председател на съюза на писателите, съобщи Христо Ганов, главен...