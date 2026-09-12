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Поледици на духа

Поледици на духа

Новата книга на Боян Ангелов "Поледица" проследява скиталчествата на духа в реалния и илюзорните светове. Авторът, сега председател на съюза на писате...

02 септември | 22:45
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2020